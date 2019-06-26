«Аэрофлот» опять поднимает топливный сборКоммерсантъ вчера в 17:35

с чего всё началось

Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.

Политика Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Футбол В ФНЛ принят новый лимит на легионеров Воспитанник "Спартака" уехал в "Чайку" Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что больше никаких лимитов на нахождение игроков на поле не будет, но в заявке не может быть больше четырёх легионеров.

Происшествия Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.

Шоу-бизнес Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети» Муж-банкир и трое детей Выйдя в 2006 году замуж за бизнесмена Яна Абрамова, сына председателя банка "Местный кредит", Алсу сразу настроилась на большую семью, - ведь именно таковы традиции мусульман.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Политика Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Политика Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Захарова: предложение РФ Украине касалось освобождения не только моряков, но и кораблей Предложение России украинской стороне касалось освобождения не только моряков, задержанных в Керченском проливе, но и кораблей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

Путешествия Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

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Общество Курск. Роман Старовойт рассказал, какое блюдо любит готовить Сегодня на СЭФ врио губернатора Роман Старовойт поделился своими кулинарными предпочтениями.

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.

Здоровье Диетологи рассказали о полезных жирах для здоровья Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие жиры могут быть полезны для организма.

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Общество Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Политика В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.