«Аэрофлот» опять поднимает топливный сборКоммерсантъ вчера в 17:35

с чего всё началось

Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.

Происшествия Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Общество Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи «Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Кино Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар» Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".

Футбол Джеррард может возглавить «Ньюкасл» В список претендентов на пост главного тренера «Ньюкасла» попал Стивен Джеррард.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Армия и оружие В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ «Палантин» Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", поступивший в Западный военный округ в апреле, впервые применят в действии в июле во время учения, сообщили в четверг в ЗВО.

Общество Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.

Политика Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов «После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Транспорт В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".

Футбол В ФНЛ принят новый лимит на легионеров Воспитанник "Спартака" уехал в "Чайку" Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что больше никаких лимитов на нахождение игроков на поле не будет, но в заявке не может быть больше четырёх легионеров.

Общество Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.

Политика США и Китай прервут торговую войну Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на этих выходных в японской Осаке.

Шоу-бизнес Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери» Певица Саша Савельева в Instagram высказалась о своей «диете кормящей матери». Оказывается, звезда не придерживается ее.

Политика Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Экономика Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.