Экономика

«Аэрофлот» опять поднимает топливный сборКоммерсантъ вчера в 17:35

Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
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Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании
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Коммерсантъвчера в 13:44

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«Аэрофлот» увеличит топливный сбор: новость позитивна для чистой прибыли

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News.ruвчера в 10:29

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Дождьвчера в 10:18

«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор

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РБКвчера в 10:00

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ

Интерфакс - Россиявчера в 09:51
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:56, Вашингтон
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В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.
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Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»

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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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