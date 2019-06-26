Экономика

«Аэрофлот» опять поднимает топливный сборКоммерсантъ вчера в 17:35

Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
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Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании
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Коммерсантъвчера в 13:44

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«Аэрофлот» увеличит топливный сбор: новость позитивна для чистой прибыли

ПРАЙМ03:39

«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор

Коммерсантъвчера в 17:35

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ

Интерфакс - Россиявчера в 09:51

«Аэрофлот» объявил о повышении топливных сборов

Дождьвчера в 10:18

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

ТАССвчера в 10:10

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

РБКвчера в 10:00

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

News.ruвчера в 10:29
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
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Евкуров станет заместителем Шойгу

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Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

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Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
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Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
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Происшествия

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

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Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
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Рост автопарка россиян увеличил спрос на аренду гаражей

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Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает «Интерфакс».
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В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
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"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
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Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
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