«Аэрофлот» опять поднимает топливный сборКоммерсантъ вчера в 17:35

с чего всё началось

Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Энергетика Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.

Общество Forbes назвал лучший российский вуз Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

Кино Звезда сериала «Альф» скончался в США Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.

Авто Ravon сертифицировал седан R3 для России Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.

Кино Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.

Происшествия МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.

Религия РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.

Экономика Рост автопарка россиян увеличил спрос на аренду гаражей Только за один год спрос на аренду гаражей вырос на 5,4%, отметили специалисты, однако спрос на их покупку остался неизменным.

Политика Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает «Интерфакс».

Общество Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.

Политика В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.

Происшествия Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.

Недвижимость Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Экономика Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Политика Песков: Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов, он не должен распространяться на критику представителей власти - Песков.

Культура Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.

Экономика Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов "Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.

Шоу-бизнес Игорь Петренко перестал скрывать младшую дочь Игорь Петренко перестал скрывать младшую дочь В начале этого года актер и бывший муж Екатерины Климовой вновь стал отцом.

Общество Из Сергиева Посада сделают Ватикан Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.

Происшествия На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.