«Аэрофлот» опять поднимает топливный сборКоммерсантъ вчера в 17:35

с чего всё началось

Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Футбол «Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето «Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Кино Звезда сериала «Альф» скончался в США Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.

Шоу-бизнес Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Музыка Песня Брэдли Купера и Леди Гаги стала самой продаваемой в мире Совместный альбом знаменитостей под названием A Star is Born вышел в прошлом году.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Транспорт Водителей смогут лишать прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.

Общество Смольный ищет место для строительства нового зоопарка Власти Петербурга не могут определиться с местом для строительства нового зоопарка, но поиски продолжаются, так чиновники ответили с официального аккаунта городского правительства петербуржцу на странице врио губернатора Петербурга Александра Беглова «Вконтакте».

Кино Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.

Здоровье Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.

Наука В Крыму нашли останки огромной птицы Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.

Финансы Казахстан потратит на списание части долгов малоимущих 105 млрд тенге Сегодня, 27 июня 2019 года, стало известно, что Казахстан потратит на списание части долгов малообеспеченных семей перед банками и микрофинансовыми компаниями 105 млрд тенге или 17,4 млрд рублей.

Общество Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Армия и оружие Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства «Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.

Происшествия МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.

Политика Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2» Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.