Экономика
«Аэрофлот» опять поднимает топливный сборКоммерсантъ вчера в 17:35
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
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с чего всё началось
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.Коммерсантъвчера в 13:44
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«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ
Интерфакс - Россиявчера в 09:51
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