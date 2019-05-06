Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажировРБК 18:57
На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
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Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
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Происшествия
Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии
Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
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Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
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Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
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Обновлено в 14:04
Происшествия
В результате катастрофы лайнера в Шереметьево погиб 41 человек
По последним данным, в результате катастрофы 5 мая авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 41 человек погиб и 6 ранены.
Обновлено в 17:50
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Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.
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