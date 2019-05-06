«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в ШереметьевоГазета.Ru 04:33

Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

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