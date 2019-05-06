Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в ШереметьевоГазета.Ru 04:33

Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
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Компания «Аэрофлот - российские авиалинии» уже приняла решение о том, что перевезет родственников и близких пострадавших и погибших в Москву бесплатно

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«Аэрофлот» опубликовал список выживших при аварийной посадке самолета в Шереметьво

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«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров Superjet

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Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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Связывать решение КНДР о проведении ракетных пусков с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию абсолютно некорректно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
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Для экономии заряда аккумулятора (и в зависимости от используемого контента) дисплей будет автоматически переключаться между разрешениями Full HD+ и QHD+.
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Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
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Обновлено в 05:53
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
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Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

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Китай отказался обсуждать ядерное разоружение

Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
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Обновлено в 02:51
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских

Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Общество

Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Политика

Главу о крымских татарах уберут из учебника по истории Крыма

Власти Крыма пообещали изъять из школьного учебника по истории главу о роли крымских татар в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 06:42
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Туберкулез начнут лечить без побочных нейроэффектов

В свою очередь, ученые предложили доставлять циклосерин в организм больного с помощью полимерных частиц, за счет этого удалось снизить риск возникновения побочных проявлений и повысить эффективность лечения.
Обновлено в 03:05
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