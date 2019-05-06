Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажировРБК вчера в 18:57
На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
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«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров рейса Москва-Мурманск
Российская газетавчера в 19:16
«Аэрофлот» опубликовал на своем сайте список выживших при пожаре на борту «Суперджета»
Эхо Москвывчера в 19:01
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