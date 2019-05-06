Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажировЭхо Москвы вчера в 17:54
"Аэрофлот" опубликовал на своем сайте список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва - Мурманск.
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«Аэрофлот» опубликовал на своем сайте список выживших при пожаре на борту «Суперджета»
Эхо Москвывчера в 19:01
Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту
КП - Мурмансквчера в 19:00
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Происшествия
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Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате инцидента с возгоранием самолета в столичном аэропорту Шереметьево, а также выразил соболезнования семьям, потерявшим родных и близких в сегодняшней трагедии.
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Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
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Происшествия
В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие
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Происшествия
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Происшествия
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Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
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В Верховной раде раскритиковали заявление Зеленского о России
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Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:37
Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
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Происшествия
Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»
Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Кино
В Голливуде умерла актриса Барбара Перри
В Голливуде умерла Барбара Перри. Тело 97-летней актрисы нашли в ее доме. Смерть наступила по естественным причинам, информирует Deadline.
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Обновлено в 00:46
Происшествия
Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
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Анджелина Джоли частично парализована
Как оказалось, крах семейной жизни принёс 42-летней Джоли не только моральные страдания, но и большие проблемы со здоровьем.
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Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
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Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке
На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
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Происшествия
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Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Шесть внутрироссийских рейсов "Аэрофлота" не вылетят из столичного аэропорта "Шереметьево" после катастрофы SSJ-100, следует из информации на табло в воздушной гавани.
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«Горэлектротранс» нашел единственного поставщика трамваев
«ПК Транспортные системы» наращивает портфель заказов для Петербурга ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) подвело итоги рассмотрения заявок от подрядчиков на поставку 21 низкопольного трамвая за 2,02 млрд рублей.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).
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Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27