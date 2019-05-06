«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажировЭхо Москвы 17:54

"Аэрофлот" опубликовал на своем сайте список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва - Мурманск.

Происшествия Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

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Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100 Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

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Политика МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы «С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

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