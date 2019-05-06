Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажировЭхо Москвы 17:54

"Аэрофлот" опубликовал на своем сайте список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва - Мурманск.
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Опубликован список выживших пассажиров рейса Москва – Мурманск

Би-порт18:00

«Аэрофлот» опубликовал на своем сайте список выживших при пожаре на борту «Суперджета»

Эхо Москвы19:01

Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту

КП - Мурманск19:00

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

РБК18:57

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при аварийной посадке самолета в «Шереметьво»

РЕН ТВ17:49

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров Superjet

Интерфакс17:43

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

Комсомольская правда18:05
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Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено в 19:10
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено в 15:59
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Энергетики начнут работы по отключению отопления в Москве с 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 15:40
Экономика

На проект «Старшее поколение» в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей

Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Политика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Энергетика

«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения

Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и даже всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Эдуарда Худайнатова, в рамках которого это месторождение — крупнейший актив.
Обновлено в 18:07
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 16:41
Технологии

Онлайн-сервис сериалов YouTube Originals вскоре станет бесплатным

Сервис YouTube Originals известен далеко не многим.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Обновлено в 17:00
Общество

Спойлерами из финала «Мстителей» преподаватель наказал учеников

Некоторые зарубежные учителя решили воспользоваться колоссальной популярностью фильма студии Marvel "Мстители 4: Финал" в воспитательных целях.
Обновлено в 20:22
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Новокузнецке молодого автоинструктора судят за мошенничество

Вину в мошенничествах Алексей Летягин, который нынче работает инструктором в одной из автошкол Новокузнецка, полностью признал.
Обновлено в 19:55
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено 03 мая в 17:02
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Авто

Geely тестирует бюджетный кроссовер Emgrand X7 с новым дизайном

Компания Geely приступила к тестам обновленной версии компактного кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Обновлено в 20:23
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