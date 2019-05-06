«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажировЭхо Москвы вчера в 17:54

"Аэрофлот" опубликовал на своем сайте список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва - Мурманск.

Происшествия Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево "Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

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Происшествия Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.

Происшествия При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.

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Происшествия В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100 В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.

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