Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажировЭхо Москвы 17:54
"Аэрофлот" опубликовал на своем сайте список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва - Мурманск.
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Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, приземлившегося в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек включая одного члена экипажа.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Авто
Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили
Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено в 17:02
Политика
Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане
Береговая охрана США и погранслужба ФСБ России могут возобновить совместные тренировки в Тихом океане.
Обновлено в 21:44
Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие
США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Происшествия
В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик
Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Технологии
Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей
Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.
Обновлено в 22:10
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено в 22:17
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Происшествия
На Ставрополье свыше 50 человек эвакуировали из горящей девятиэтажки
Свыше 50 человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в Железноводске в Ставропольском крае из-за пожара, предварительно, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 23:39
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено в 05:45
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Милость зашкаливает! Воля и Утяшева поздравили дочь-именинницу трогательным «письмом в будущее»
Предполагается, что дочь-именинница прочитает его через несколько лет, ведь в 4 года еще не может это сделать.
Обновлено в 16:21
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве
Температура воздуха в Московском регионе в понедельник днем поднимется до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 23:24
Армия и оружие
В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь
Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
Обновлено в 22:09
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено в 21:25