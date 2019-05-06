Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолетаРБК 10:42
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. В списке значатся 73 человека: 49 мужчин и 24 женщины.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
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Происшествия
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