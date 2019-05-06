Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолетаРБК 10:42

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. В списке значатся 73 человека: 49 мужчин и 24 женщины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аэрофлот опубликовал официальный список пассажиров мурманского рейса

Би-порт10:42

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Lenta.ru13:28

Полный список пассажиров сгоревшего SSJ-100

НТВ11:53

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

РБК10:42

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

URA.Ru17:20

Пассажиры сгоревшего самолета начали покидать Шереметьево

Вечерняя Москвавчера в 18:42

Опубликован полный список погибших с рейса Москва — Мурманск

Life.ruвчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Происшествия

«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Политика

Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Финансы

Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок

Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено в 22:07
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Общество

Бурятия и Забайкальский край обменялись заместителями прокуроров

Приказом Генерального прокурора России на должность заместителя прокурора Бурятия с 7 мая назначена Светлана Козлова.
Обновлено в 20:18
Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено в 21:55
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено в 12:26
Общество

Магаданский губернатор в 2018 году заработал около 5,5 млн рублей

С.Носов в мае 2018 года был назначен врио главы Магаданской области, в сентябре избран губернатором региона.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Футбол

Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА

Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.
Обновлено в 13:00
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Обновлено в 21:52
Армия и оружие

США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии

В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.
Обновлено в 21:01
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу

Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Экономика

Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале выросла на 27%

Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 45,055 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:35
Политика

Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада

Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено в 19:59
Космос

Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе

Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия

СК сообщил о 37 выживших после пожара в самолете в «Шереметьеве»

37 из 78 человек выжили после возгорания самолета в аэропорту «Шереметьево», сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

США направляют авианосец к берегам Ирана

Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
ещё по теме
Главное