«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолетаРБК 10:42

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. В списке значатся 73 человека: 49 мужчин и 24 женщины.

Происшествия «Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

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