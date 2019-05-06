Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего лайнераЭкономика сегодня вчера в 12:38

Компания «Аэрофлот» представила полный список пассажиров лайнера, с которым произошла катастрофа в Шереметьеве. Список пассажиров рейса SU1492 Москва-Мурманск опубликован на сайте авиакомпании.
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Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

RT на русскомвчера в 16:33

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

РИА Новостивчера в 16:07

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

РБКвчера в 10:42

Полный список пассажиров сгоревшего SSJ-100

НТВвчера в 11:53

Опубликован список пассажиров рейса Москва – Мурманск, загоревшегося в Шереметьево

Комсомольская правдавчера в 11:41

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100

Аргументы и Фактывчера в 11:04

«Аэрофлот» спустя сутки опубликовал полный список пассажиров сгоревшего Superjet

Новая газетавчера в 12:41
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Космос

Расчеты и мечтания - 2

Недавняя публикация в "Труде", в которой анализировались различные транспортные схемы полета экипажей на Луну ("Расчеты и мечтания", 26 апреля с. г.), вызвала большой интерес у специалистов и у тех, кто имеет привычку заглядывать за горизонт.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
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Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
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Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

Обновлено вчера в 11:48
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Ирина Шевчук рассказала, как Станислав Ростоцкий с трудом утвердил ее на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»

В легендарной ленте Шевчук сыграла Риту Осянину, которая погибла последней из пяти советских девушек.
Обновлено вчера в 03:30
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

В Благовещенске восстановили Т-34 первой советской женщины-танкиста

Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске восстановили до ходовых характеристик легендарный танк Победы в Великой Отечественной войне – Т-34 "Боевая подруга", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Баскетбол

«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»

Обновлено в 00:10
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.
Обновлено вчера в 05:22
Хоккей

Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Общество

Вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров

В воскресенье в силу вступило постановление правительства, обязывающее владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 05 мая в 04:29
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Обновлено вчера в 12:54
Политика

Помпео допустил сотрудничество с Россией по некоторым вопросам

Госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность американской стороны сотрудничать с Россией по вопросам, в которых интересы двух государств пересекаются.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Футбол

Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА

Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России

Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе телефонов россиян

Коллекторы обратились в Госдуму с просьбой предоставить им доступ к номерам телефонов должников.
Обновлено вчера в 05:26
Гаджеты

«Сбербанк» запатентовал «умный холодильник»

«Сбербанк» запатентовал «умный холодильник» в Роспатенте. Патент был получен 26 марта 2019 года.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala

Вышла Гага на красную дорожку под руку с Брендоном Максвеллом, своим другом и дизайнером всех нарядов, продемонстированных ею в этот вечер.
Обновлено в 00:15
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Обвиняемого в убийстве пяти человек арестовали на Урале

Суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве пяти человек в Нязепетровске (Челябинская область).
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
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