«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего лайнераЭкономика сегодня вчера в 12:38

Компания «Аэрофлот» представила полный список пассажиров лайнера, с которым произошла катастрофа в Шереметьеве. Список пассажиров рейса SU1492 Москва-Мурманск опубликован на сайте авиакомпании.

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Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.

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