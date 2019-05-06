Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего лайнераЭкономика сегодня вчера в 12:38
Компания «Аэрофлот» представила полный список пассажиров лайнера, с которым произошла катастрофа в Шереметьеве. Список пассажиров рейса SU1492 Москва-Мурманск опубликован на сайте авиакомпании.
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Опубликован список пассажиров рейса Москва – Мурманск, загоревшегося в Шереметьево
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