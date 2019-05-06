Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязиКомсомольская правда 11:13
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
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Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Политика
США отзывают посла на Украине, узнали СМИ
"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Шереметьеве выросло до 41
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Политика
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Может себе позволить: 54-летняя Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии в кожаных брюках
Моника Беллуччи в свои 54 года продолжает вести активную творческую жизнь - актриса не только снимается в кино, но и принимает участие в различных фотосессиях.
Обновлено в 12:46
Политика
В Кремле оценили работу Бабича в Белоруссии
В Кремле оценивают положительно работу Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии.
Обновлено в 07:41
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список пассажиров SU 1492
Компания «Аэрофлот» опубликовала на своем официальном сайте список пассажиров, зарегистрированных на рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск 5 мая.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Футбол
Колыванов может покинуть «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53