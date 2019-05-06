Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-МоскваНовые Известия 11:24

По данным источника агентства "Интерфакс" самолёт А-320, летевший в Москву из Симферополя, подавал сигнал о потере радиосвязи. Позднее в авиакомпании "Аэрофлот" опровергли эту информацию.
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«Аэрофлот» опроверг данные о потере связи с самолетом из Симферополя

РИА Новости11:42

«Аэрофлот» опроверг информацию о потере радиосвязи с самолетом рейса Симферополь - Москва

ТАСС11:34

«Аэрофлот» опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

Интерфакс11:19

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

РБК11:24

Российский пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами

Lenta.ru11:09

«Интерфакс»: самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере связи

Московский Комсомолец11:06

Самолет «Аэрофлота» А-320, направляющийся из Симферополя в Москву, подал сигнал о потере радиосвязи

Эхо Москвы11:30
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
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В мае граждане устремились за деньгами в МФО

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«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
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Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100

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