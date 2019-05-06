Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-МоскваНовые Известия 11:24
По данным источника агентства "Интерфакс" самолёт А-320, летевший в Москву из Симферополя, подавал сигнал о потере радиосвязи. Позднее в авиакомпании "Аэрофлот" опровергли эту информацию.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
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Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Происшествия
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Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Мать собирается курировать гастрольный тур сына. Музыкальное шоу талантов The X Factor выходит в Великобритании с 2004 года.
Обновлено в 06:28
Происшествия
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Происшествия
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Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
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Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Общество
Психически больных распустят по домам
Общественники давно бьют тревогу: условия содержания людей в российских ПНИ часто невыносимые.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Футбол
Фабио Капелло: «Полтора года Кокорину? Это чересчур»
Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
Обновлено в 17:10
Экономика
В мае граждане устремились за деньгами в МФО
В мае граждане устремились за деньгами в МФО В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты.
Обновлено в 14:09
Общество
Правила идентификации пользователей мессенджеров изменились
В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Процедура займёт не более 20 минут.
Обновлено вчера в 05:55
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
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Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Происшествия
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево
Семьи восьмерых погибших в авиакатастрофе жителей Мурманской области прибыли в Москву.
Обновлено в 13:02
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Футбол
Александр Протасовицкий: «Я нанес два удара и получил 7 месяцев! Я не Майк Тайсон»
Обновлено в 15:26
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено в 17:23