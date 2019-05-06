«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из СимферополяРБК 11:24

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

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