Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязиКомсомольская правда 11:13
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
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ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
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Происшествия
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Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
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Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
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Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
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Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
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Обновлено в 05:33
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Доступ к платным парковкам в центре столицы ограничат 7 мая из-за подготовки к проведению военного парада, сообщает Агентство "Москва".
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Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
"В районе дома 45 по Варшавскому шоссе столкнулись три автомобиля: два легковых и [автомобильный] кран, погиб один человек", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Футбол
Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Общество
Пользователям мессенджеров придется рассекречиваться
Администрация мессенджера направляет запрос оператору сотовой связи, который в течении 20 минут должен проверить, принадлежит ли номер пользователю и совпадают ли сведения о нем с информацией в базе данных.
Обновлено вчера в 01:40
Авто
Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой
Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
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Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Игры
Трансляция геймплея State of Play состоится 10 мая
Идти трансляция будет всего лишь десять минут, а разработчиками было дано четкое обещание обнародовать подробные сведения относительно ожидаемого обновления MediEvil и продемонстрировать первые моменты из геймплея.
Обновлено в 10:39
Политика
Конгрессмены США требуют от Трампа представить доклад о санкциях в рамках акта Магнитского
"В настоящее время администрация опоздала с предоставлением необходимого Конгрессу доклада на более чем четыре месяца, а Министерство финансов США в последний раз в декабре 2017 года вводило санкции против физических лиц из РФ в рамках акта Магнитского", - говорится в письме.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
В основе модели лежит седан S1 1956 года выпуска. Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley.
Обновлено в 14:22
Политика
В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ
Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12