Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязиКомсомольская правда 11:13

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
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«Аэрофлот» опроверг данные о потере связи с самолетом из Симферополя

РИА Новости11:42

«Интерфакс»: самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере связи

Московский Комсомолец11:06

Самолет «Аэрофлота» А-320, направляющийся из Симферополя в Москву, подал сигнал о потере радиосвязи

Эхо Москвы11:30

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

РБК11:24

Российский пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами

Lenta.ru11:09

«Аэрофлот» опроверг информацию о потере радиосвязи с самолетом рейса Симферополь - Москва

ТАСС11:34

«Аэрофлот» опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

Интерфакс11:19
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ЖКХ

Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов

Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58
Происшествия

СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево

Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Футбол

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Обновлено в 15:29
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Транспорт

Доступ к платным парковкам в центре Москвы ограничат 7 мая

Доступ к платным парковкам в центре столицы ограничат 7 мая из-за подготовки к проведению военного парада, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:19
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

"В районе дома 45 по Варшавскому шоссе столкнулись три автомобиля: два легковых и [автомобильный] кран, погиб один человек", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Футбол

Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Общество

Пользователям мессенджеров придется рассекречиваться

Администрация мессенджера направляет запрос оператору сотовой связи, который в течении 20 минут должен проверить, принадлежит ли номер пользователю и совпадают ли сведения о нем с информацией в базе данных.
Обновлено вчера в 01:40
Авто

Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой

Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Александра Стриженова попала в ДТП с детьми

Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Игры

Трансляция геймплея State of Play состоится 10 мая

Идти трансляция будет всего лишь десять минут, а разработчиками было дано четкое обещание обнародовать подробные сведения относительно ожидаемого обновления MediEvil и продемонстрировать первые моменты из геймплея.
Обновлено в 10:39
Политика

Конгрессмены США требуют от Трампа представить доклад о санкциях в рамках акта Магнитского

"В настоящее время администрация опоздала с предоставлением необходимого Конгрессу доклада на более чем четыре месяца, а Министерство финансов США в последний раз в декабре 2017 года вводило санкции против физических лиц из РФ в рамках акта Магнитского", - говорится в письме.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

В основе модели лежит седан S1 1956 года выпуска. Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley.
Обновлено в 14:22
Политика

В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ

Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Общество

Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
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