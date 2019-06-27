«Аэрофлот» объявил об очередном повышении топливного сбораВсе новости (Нижний Тагил) 02:19

с чего всё началось

С июля 2019 года топливный сбор на ряде рейсов «Аэрофлота» будет увеличен. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Для большинства внутрироссийских рейсов в эконом-классе сбор будет увеличен на 235 рублей и составит 2700 рублей.

Здоровье Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Интернет Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.

Политика Литва и Грузия передумали обижаться на Россию и вернулись в ПАСЕ Как сообщает РБК, представитель Литвы Эгидиус Варейкис заявил, что в ближайшие два дня делегация его страны продолжит участвовать в работе ПАСЕ.

Футбол УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Происшествия В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.

Религия РПЦ уточнила свою позицию по абортам Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Здоровье Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний Минздрав Ростовской области озвучил основные причины онкологических заболеваний в регионе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Общество Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.

Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Сразу три района Иркутской области — Нижнеудинский, Тайшетский и Черемховский — охвачены паводками.

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Политика Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.

Армия и оружие ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.

Общество Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".

Наука Нелюдимые домоседы: названа причина вымирания неандертальцев О родстве людей и неандертальцев стало известно в 2009 году, после анализа ДНК.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Армия и оружие ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.

Происшествия В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски В центральных офисах крупного автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге с утра проводятся обыски.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Происшествия В столице Туниса прогремели два взрыва В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Политика Зариф назвал иллюзией идею о том, что война с Ираном будет короткой Министр иностранных дел Ирана назвал идею о том, что война против Тегерана будет короткой, иллюзией президента США Дональда Трампа.

Авто Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos Автогигант Kia обнародовал официальные изображения интерьера нового малогабаритного паркетника Seltos, презентованного мировой общественности 20 июня.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.