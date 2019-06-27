Экономика
«Аэрофлот» объявил об очередном повышении топливного сбораВсе новости (Нижний Тагил) 02:19
С июля 2019 года топливный сбор на ряде рейсов «Аэрофлота» будет увеличен. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Для большинства внутрироссийских рейсов в эконом-классе сбор будет увеличен на 235 рублей и составит 2700 рублей.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.Коммерсантъвчера в 13:44
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ
Интерфакс - Россиявчера в 09:51
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:28, Вашингтон
Здоровье
Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи
Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Политика
Литва и Грузия передумали обижаться на Россию и вернулись в ПАСЕ
Как сообщает РБК, представитель Литвы Эгидиус Варейкис заявил, что в ближайшие два дня делегация его страны продолжит участвовать в работе ПАСЕ.
Обновлено в 08:54
Футбол
УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии
Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Религия
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 05:40
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
Минздрав Ростовской области озвучил основные причины онкологических заболеваний в регионе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 10:04
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Футбол
ФК «Краснодар» откроет межсезонный турнир матчем с ЦСКА
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Сразу три района Иркутской области — Нижнеудинский, Тайшетский и Черемховский — охвачены паводками.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.
Обновлено в 03:11
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Наука
Нелюдимые домоседы: названа причина вымирания неандертальцев
О родстве людей и неандертальцев стало известно в 2009 году, после анализа ДНК.
Обновлено в 10:27
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски
В центральных офисах крупного автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге с утра проводятся обыски.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 08:23
Политика
Зариф назвал иллюзией идею о том, что война с Ираном будет короткой
Министр иностранных дел Ирана назвал идею о том, что война против Тегерана будет короткой, иллюзией президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:56
Авто
Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos
Автогигант Kia обнародовал официальные изображения интерьера нового малогабаритного паркетника Seltos, презентованного мировой общественности 20 июня.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляцию
С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб.
Обновлено в 09:13