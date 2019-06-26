Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК 10:00

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
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«Аэрофлот» заявил о повышении с 1 июля топливных сборов

Росбалт11:11

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы на рейсы по России и в страны СНГ

Коммерсантъ11:03

«Аэрофлот» объявил о повышении топливных сборов

Дождь10:18

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

News.ru10:29

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

ТАСС10:10

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

РБК10:00

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ

Интерфакс - Россия09:51
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
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