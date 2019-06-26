Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК 10:00
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
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«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ
Интерфакс - Россия09:51
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