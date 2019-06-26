«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК 10:00

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Политика Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.

Политика Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

Политика В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Происшествия Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.

Политика Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Политика Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

Энергетика Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.

Экономика Власти Казахстана погасят долги ряда граждан Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).

Происшествия Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Шоу-бизнес Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.

Политика Трамп назвал Россию потенциальным противником Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.

Политика Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.