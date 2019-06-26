«Аэрофлот» повышает топливные сборыНакануне.Ru вчера в 19:03

с чего всё началось

Авиакомпания "Аэрофлот" повышает с 1 июля размер топливного сбора. Это касается некоторых внутренних и международных рейсов. В первом случае топливный сбор увеличится до 2 тыс. 700 руб. с 2 тыс. 465 руб.

Политика США и Китай прервут торговую войну В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.

Экономика Власти РФ ограничили хранение пенсий в соблюдающих санкции банках Банки, которые работают в России и соблюдают антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда.

Технологии В России появится сервис оценки риска по стилю вождения Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».

Общество Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.

Авто Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Кино В США скончался актер из сериала «Альф» В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».

Политика Гидролог предложил разобрать Крымский мост Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.

Армия и оружие Замену пистолету Макарова впервые показали в деле На форуме «Армия-2019» впервые показали показали пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ).

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Политика Властям Ингушетии представили нового врио главы республики Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Футбол Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.

Политика МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.

Здоровье В Пензе зарплаты сотрудникам «скорой» начнут повышать в июле Сегодня, 26 июня, в сквере Дзержинского состоялся пикет сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Шоу-бизнес Певца Александра Серова заподозрили в ношении памперсов В прошлом году Серову один раз пришлось отменять концерты из-за проблем со здоровьем – певец сломал ногу.

Политика Сенат США постановил выделить 4,5 миллиарда долларов помощи мигрантам Американский Сенат одобрил экстренную помощь объемом в 4,6 миллиарда долларов на поддержку мигрантов.