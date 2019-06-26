«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК 10:00

с чего всё началось

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Здоровье Три очага бруцеллеза выявили в Еврейской автономной области В трех хозяйствах Еврейской автономной области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза.

Политика Названы дата и время встречи Путина и Трампа Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.

Театры Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.

Здоровье Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.

Общество Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Происшествия Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Экономика Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20% В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Происшествия Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Общество Объединят и сохранят Ненецкий краеведческий и Пустозерский музеи станут единым просветительским объединением Вопросы реорганизации учреждений культуры представители музейного сообщества обсудили на днях в региональном парламенте.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Общество Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.

Политика Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Политика Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ Председатель комитета Госдумы по международным делам, член партии ЛДПР Леонид Слуцкий во втором туре голосования не смог набрать необходимого числа голосов, чтобы занять должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Шоу-бизнес Бритни Спирс показала фигуру в купальнике Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.