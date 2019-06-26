«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00

с чего всё началось

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Армия и оружие Армия Хафтара передала США воевавшего за ПНС американского пилота «Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара передала Соединенным Штатам американского пилота, воевавшего на стороне так называемого международно признанного правительства Фаиза Сараджа.

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.

Финансы Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.

Общество МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре «В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июня в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15-20 м/с», — цитирует РИА Новости сообщение.

Авто Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Политика Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Футбол Сын Джорджа Веа согласовал контракт с «Лиллем» Тимоти Веа, сын известного в прошлом либерийского форварда Джорджа Веа и нападающий "Пари Сен-Жермен" согласовал пятилетний контракт с "Лиллем", информирует источник.

Общество Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Экономика Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России» Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.

Транспорт Водителей смогут лишать прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.

Политика МВД России заочно предъявило обвинение Плахотнюку Министерство внутренних дел России сообщило, что бывшему лидеру Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков и организации преступного сообщества.

Музыка Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.

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Экономика Высшее образование в России подорожало "Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.

Происшествия Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».