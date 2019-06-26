«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК 10:00

с чего всё началось

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Футбол Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Общество United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Происшествия Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.

Политика В США суд отклонил иск Huawei к местному стартапу CNEX Labs Суд американского штата Техас отклонил иск Huawei на $85,7 млн к местному стартапу CNEX Labs.

Авто В России снизились продажи LCV с пробегом За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

Авто В России названы города с самым большим количеством автомобилей Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.

Экономика Счетная палата нашла у таможни нарушения на 1 млрд рублей Счетная палата нашла финансовые нарушения в работе Центральной базовой таможни в Москве.

Транспорт В Братске обсудили национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В администрации Братска состоялось рабочее совещание по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Братской агломерации.

Футбол Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче Футбольный клуб «Ростов» переиграл московский «Спартак» 26 июня в матче предсезонного турнира, проходящего в Австрии.

Футбол Гол Салаха помог Египту добыть вторую победу в Кубке африканских наций Сборная Египта одержала победу над командой Демократической Республики Конго в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

Политика Работница бара плюнула в сына Трампа Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Политика В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.

Путешествия Стало известно число российских туристов в Грузии По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Политика В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства «Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.

Финансы Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31% Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей.