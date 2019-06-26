Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
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с чего всё началось
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО “Аэрофлот”» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании
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Коммерсантъвчера в 13:44

Подробнее о событии

«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор

Коммерсантъвчера в 17:35

«Аэрофлот» заявил о повышении с 1 июля топливных сборов

Росбалтвчера в 11:11

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

РБКвчера в 10:00

«Аэрофлот» объявил о повышении топливных сборов

Дождьвчера в 10:18

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

ТАССвчера в 10:10

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

News.ruвчера в 10:29

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ

Интерфакс - Россиявчера в 09:51
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

Обновлено в 00:38
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено 25 июня в 11:23
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено вчера в 03:32
Кино

Оператор «Отряда самоубийц» снимет в Петербурге фильм о жизни в общаге

Обновлено вчера в 10:06
Космос

Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий

Обновлено 25 июня в 03:29
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено вчера в 08:04
Спорт

WADA может открыть против российских спортсменов более 100 новых дел

По оценкам главы WADA, после окончания проверки в отношении спортсменов из России может быть открыто более ста дел, связанных с нарушениями правил о допинге.
Обновлено вчера в 10:18
Кино

В парке 30-летия ВЛКСМ в Омске пройдет кино-пикник

Мероприятие запланировано на 27 июня в 21:30. Кино-пикник пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
Обновлено в 00:15
Общество

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

В РАН назвали воду в Байкале отравленной

Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

Пожар произошел в туберкулезной больнице для заключенных в Томске

Обновлено вчера в 21:43
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол

Гол Алтидора принес США победу над Панамой

Сборная США выиграла у Панамы в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0). Единственный мяч забил Джоузи Алтидор.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено 25 июня в 08:36
Политика

Запуск спутников «Гонец» из плесецкого космодрома отложен на осень

Запуск трех низкоорбитальных спутников "Гонец-М" с ракетой-носителем "Рокот" из плесецкого космодрома, который ранее планировали в июне, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено вчера в 17:19
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе

Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
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