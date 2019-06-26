Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО “Аэрофлот”» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.Коммерсантъвчера в 13:44
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ
Интерфакс - Россиявчера в 09:51
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Обновлено в 00:38
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено 25 июня в 11:23
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено вчера в 03:32
Кино
Оператор «Отряда самоубийц» снимет в Петербурге фильм о жизни в общаге
Обновлено вчера в 10:06
Космос
Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено вчера в 08:04
Спорт
WADA может открыть против российских спортсменов более 100 новых дел
По оценкам главы WADA, после окончания проверки в отношении спортсменов из России может быть открыто более ста дел, связанных с нарушениями правил о допинге.
Обновлено вчера в 10:18
Кино
В парке 30-летия ВЛКСМ в Омске пройдет кино-пикник
Мероприятие запланировано на 27 июня в 21:30. Кино-пикник пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
Обновлено в 00:15
Общество
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
В РАН назвали воду в Байкале отравленной
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Пожар произошел в туберкулезной больнице для заключенных в Томске
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Гол Алтидора принес США победу над Панамой
Сборная США выиграла у Панамы в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0). Единственный мяч забил Джоузи Алтидор.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено 25 июня в 08:36
Политика
Запуск спутников «Гонец» из плесецкого космодрома отложен на осень
Запуск трех низкоорбитальных спутников "Гонец-М" с ракетой-носителем "Рокот" из плесецкого космодрома, который ранее планировали в июне, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Обновлено вчера в 17:19
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе
Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31