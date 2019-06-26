«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00

с чего всё началось

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Работница бара плюнула в сына Трампа Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Саратове Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.

Происшествия Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».

Политика Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.

Спорт WADA может открыть против российских спортсменов более 100 новых дел По оценкам главы WADA, после окончания проверки в отношении спортсменов из России может быть открыто более ста дел, связанных с нарушениями правил о допинге.

Кино В парке 30-летия ВЛКСМ в Омске пройдет кино-пикник Мероприятие запланировано на 27 июня в 21:30. Кино-пикник пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Общество В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

Футбол Гол Алтидора принес США победу над Панамой Сборная США выиграла у Панамы в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0). Единственный мяч забил Джоузи Алтидор.

Политика Гидролог предложил разобрать Крымский мост Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.

Экономика Высшее образование в России подорожало "Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика Запуск спутников «Гонец» из плесецкого космодрома отложен на осень Запуск трех низкоорбитальных спутников "Гонец-М" с ракетой-носителем "Рокот" из плесецкого космодрома, который ранее планировали в июне, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщают РИА Новости.