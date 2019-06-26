«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00

с чего всё началось

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

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Происшествия Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

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Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".

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Шоу-бизнес Ксения Бородина возмущена фотографиями кормящих матерей Телезвезда возмущена, что многие современные мамочки, у которых очень странный подход к воспитанию своих детей, еще и выставляют все детали ухода за детьми на всеобщее обозрение.

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Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

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Общество РСПП нашел угрозу свободному доступу в интернет в документах Минсвязи Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) нашел в документах по реализации так называемого закона о суверенном Рунете угрозу свободному доступу в интернет и новые траты для компаний, пишет РБК.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании готовивших теракты украинских диверсантов «Силовые структуры ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — говорится в сообщении ведомства.

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