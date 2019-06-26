Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
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Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании
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«Аэрофлот» увеличит топливный сбор: новость позитивна для чистой прибыли

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«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор

Коммерсантъвчера в 17:35

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

РБКвчера в 10:00

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«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

News.ruвчера в 10:29

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Армия и оружие

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Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
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Обновлено вчера в 13:04
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Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
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Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

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По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
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Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

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Росконтроль проверил состав куриного паштета

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Обновлено вчера в 19:11
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Властям Ингушетии представили нового врио главы республики

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Нововведение конкретизируют рекомендации, и пользователи смогут выбирать, какие типы видео смотреть и от каких авторов.
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
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