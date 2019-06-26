«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00

с чего всё началось

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Происшествия Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.

Происшествия МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.

Политика ПАСЕ вернула все полномочия России РИА Новости сообщают, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой российской делегации восстановили права и полномочия в полном объёме.

Общество Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.

Происшествия На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

Происшествия Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.

Энергетика Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.

Армия и оружие Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз из Афганистна для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Армия и оружие Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.

Политика Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Экономика В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Авто Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Общество В Челябинской области продают особняк с унитазом в виде трона Трёхэтажный особняк выставили на продажу на сайте N1 за 80 миллионов рублей.

Общество Росконтроль проверил состав куриного паштета Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Властям Ингушетии представили нового врио главы республики Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.

Интернет Пользователи YouTube смогут контролировать раздел рекомендаций Нововведение конкретизируют рекомендации, и пользователи смогут выбирать, какие типы видео смотреть и от каких авторов.