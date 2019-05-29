Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJРБК 15:10

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении авиаперевозчика.
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с чего всё началось
В ответ на слова Фургала авиакомпания «Аэрофлот», экипаж которой работал на сгоревшем самолете, потребовала
 доказательств или немедленного опровержения.
Snob.ru07:18

Подробнее о событии

«Аэрофлот» назвал слова хабаровского губернатора о катастрофе SSJ 100 давлением на следствие

Коммерсантъ05:55

«Аэрофлот» обвинил Фургала в давлении на следствие по катастрофе SSJ100

РИА Новости07:40

Аэрофлот обвинил главу Хабаровского края в попытке давления на участников расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100

Эхо Москвы10:00

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

РБК15:10

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского губернатора доказать свои слова о причине крушения SSJ 100

Интерфакс04:38

Хабаровский край рекомендует «Аэрофлоту» успокоиться

Хабаровский край сегодня07:10

Фургал: причина аварии Суперджета - человеческий фактор

ИА АмурПРЕССвчера в 00:07
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Здоровье

В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек

В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:09
Футбол

Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео

Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

На Украине прекратили сборку БТР-4

Обновлено в 11:14
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Культура

В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»

Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
Обновлено в 08:58
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Экономика

Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей

«По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.
Обновлено в 14:27
Гаджеты

Microsoft работает над новой операционной системой

На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе.
Обновлено в 09:27
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Владимир Соловьев дал свой комментарий по поводу скандала между Ольгой Скабеевой и политологом Николаем Платошкиным.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении

В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие

Сборка первого серийного Су-57 попала на видео

Сборку первого серийного российского истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре впервые показали в ролике.
Обновлено в 04:10
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Экономика

Аргентина предложила создать логистический хаб в Петербурге

В рамках программы Hubs Logisticos аргентинская сторона выразила заинтересованность в создании логистического центра (хаба) в порту Санкт-Петербурга для хранения и экспорта товаров в РФ и соседние страны, — говорится в документе.
Обновлено в 12:13
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Обновлено в 03:25
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Обновлено в 13:01
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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