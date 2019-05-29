«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJРБК 15:10

с чего всё началось

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении авиаперевозчика.

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

Здоровье В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Футбол Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм) Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.

Происшествия Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.

Здоровье Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Армия и оружие США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.

Культура В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект» Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.

Происшествия Заброшенный мост украли в Мурманской области Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Происшествия На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Экономика Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей «По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.

Гаджеты Microsoft работает над новой операционной системой На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Политика Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой Владимир Соловьев дал свой комментарий по поводу скандала между Ольгой Скабеевой и политологом Николаем Платошкиным.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Политика Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.

Армия и оружие Сборка первого серийного Су-57 попала на видео Сборку первого серийного российского истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре впервые показали в ролике.

Здоровье В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».

Экономика Аргентина предложила создать логистический хаб в Петербурге В рамках программы Hubs Logisticos аргентинская сторона выразила заинтересованность в создании логистического центра (хаба) в порту Санкт-Петербурга для хранения и экспорта товаров в РФ и соседние страны, — говорится в документе.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.