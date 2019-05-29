Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJРБК 15:10
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении авиаперевозчика.
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с чего всё началось
В ответ на слова Фургала авиакомпания «Аэрофлот», экипаж которой работал на сгоревшем самолете, потребовала доказательств или немедленного опровержения.Snob.ru07:18
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Здоровье
В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек
В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:09
Футбол
Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик
Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео
Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
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Здоровье
Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Культура
В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»
Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль
На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
Обновлено в 08:58
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Экономика
Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей
«По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Microsoft работает над новой операционной системой
На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе.
Обновлено в 09:27
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Владимир Соловьев дал свой комментарий по поводу скандала между Ольгой Скабеевой и политологом Николаем Платошкиным.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении
В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие
Сборка первого серийного Су-57 попала на видео
Сборку первого серийного российского истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре впервые показали в ролике.
Обновлено в 04:10
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Экономика
Аргентина предложила создать логистический хаб в Петербурге
В рамках программы Hubs Logisticos аргентинская сторона выразила заинтересованность в создании логистического центра (хаба) в порту Санкт-Петербурга для хранения и экспорта товаров в РФ и соседние страны, — говорится в документе.
Обновлено в 12:13
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Обновлено в 13:01
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30