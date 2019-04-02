Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифеТАСС 10:42
Стоимость одного места при покупке онлайн составит 2000 рублей на внутренних рейсах и €40 - на международных. Безбагажные тарифы на рейсах "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" введены со 2 апреля, на данный момент услуга действует на нескольких международных маршрутах.
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с чего всё началось
Минимальная стоимость перевозки регистрируемого багажа для пассажиров «Аэрофлота», купивших билеты по безбагажным тарифам «Лайт», составит 2 тыс. руб. за место, следует из информации, опубликованной на сайте компании.РБК10:23
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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