«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифеТАСС 10:42

с чего всё началось

Стоимость одного места при покупке онлайн составит 2000 рублей на внутренних рейсах и €40 - на международных. Безбагажные тарифы на рейсах "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" введены со 2 апреля, на данный момент услуга действует на нескольких международных маршрутах.

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

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