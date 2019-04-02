Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифеТАСС 10:42

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Читать в источнике
с чего всё началось
Группа «Аэрофлот» со вторника вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу, сообщается на сайте
 авиаперевозчика.
РИАМОвчера в 18:00

Подробнее о событии

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

РИА Новости11:12

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

ТАСС10:42

«Аэрофлот» ввел безбагажные тарифы на некоторых направлениях

РИАМОвчера в 18:00

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы

Известия00:07

«Россия» и «Аэрофлот» ввели безбагажный тариф

ФАНвчера в 22:25

Авиакомпании нашли способ снизить стоимость билетов до 30%

URA.Ruвчера в 18:30

В отпуск без чемодана. «Аэрофлот» заходит в low-cost сегмент

ПРАЙМ10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Обновлено в 08:49
Политика

Россияне высказались против объединения с Белоруссией

Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Музыка

Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле

Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.
Обновлено в 11:13
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Политика

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Политика

Конституционный суд Украины одобрил переименование Днепропетровской области

Конституционный суд Украины признал законным возможное переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую, сообщил источник в суде.
Обновлено в 10:43
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Алена Водонаева ушла от мужа, сообщили СМИ

Звезда "Дома-2" Алена Водонаева ушла от супруга-музыканта Алексея Комова, сообщает издание Super.
Обновлено в 10:54
Общество

В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами

Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика

Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов.
Обновлено в 06:19
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено в 10:33
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Политика

Президент Эстонии Кальюлайд хочет встретиться с Путиным в Москве

Обновлено в 07:35
Политика

В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Общество

Жан-Мишель Кусто приедет в «китовую тюрьму» в Приморье 5 апреля

Французский защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 05:54
Экономика

Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур

Обновлено в 08:45
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией

Государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена», сообщает МВД страны.
Обновлено в 07:59
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Наука

Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания

Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Политика

Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми

Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное