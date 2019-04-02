«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифеТАСС 10:42

с чего всё началось

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

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