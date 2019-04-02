Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифеТАСС 10:42
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Группа «Аэрофлот» со вторника вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу, сообщается на сайте авиаперевозчика.РИАМОвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Обновлено в 08:49
Политика
Россияне высказались против объединения с Белоруссией
Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Музыка
Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле
Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.
Обновлено в 11:13
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Политика
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Политика
Конституционный суд Украины одобрил переименование Днепропетровской области
Конституционный суд Украины признал законным возможное переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую, сообщил источник в суде.
Обновлено в 10:43
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Алена Водонаева ушла от мужа, сообщили СМИ
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева ушла от супруга-музыканта Алексея Комова, сообщает издание Super.
Обновлено в 10:54
Общество
В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами
Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов.
Обновлено в 06:19
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Политика
В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Общество
Жан-Мишель Кусто приедет в «китовую тюрьму» в Приморье 5 апреля
Французский защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 05:54
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией
Государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена», сообщает МВД страны.
Обновлено в 07:59
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Политика
Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми
Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10