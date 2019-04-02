«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифеРИА Новости 11:12

с чего всё началось

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы.

Политика Нидерланды назвали Россию угрозой цифровой безопасности Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что Россия, Иран и Китай представляют угрозу в сфере цифровой безопасности.

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Шоу-бизнес Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова перенесла операцию Алеся Кафельникова перенесла операцию и две недели не сможет выходить из дома.

Политика Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.

Кино Умер актер и режиссер Вадим Гемс 2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Политика Трамп надеется на улучшение отношений с Россией Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.

Происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.

Теннис Павлюченкова обыграла Блинкову в первом круге турнира в Монтеррее В следующем круге Павлюченкова сыграет с Иваной Йорович из Сербии.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.

Экономика ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.