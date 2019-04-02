«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифеРИА Новости 11:12

с чего всё началось

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы.

Происшествия В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие» Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.

Футбол Муса признан игроком года в Нигерии Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.

Здоровье «Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Происшествия Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.

Транспорт Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.

Происшествия Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.

Происшествия Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.

Экономика ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Здоровье Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Общество Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.

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Шоу-бизнес Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.

Происшествия Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

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Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Политика КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

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Шоу-бизнес Мария Кожевникова извинилась перед Сашей Савельевой за свои слова о ребенке певицы Мать троих сыновей актриса Мария Кожевникова решила публично поддержать Савельеву и рассказала, что и у нее тоже были осложнения после родов.