«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифеРИА Новости 11:12

с чего всё началось

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы.

Политика Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.

Армия и оружие НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.

Общество В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Общество Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».

Авто NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Футбол Милан — Удинезе 1:1 (2-й тайм) Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.

Политика КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Происшествия В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.

Здоровье К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.

Автоспорт Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Экономика Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.

Здоровье Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Политика Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

Политика Николай Овчаров подал в отставку с поста мэра Курска В администрации Курска на заседании городского Собрания VI созыва мэр Николай Овчаров объявил о своей отставке.

Происшествия Таксист, сбивший сотрудника ДПС в Москве, был под действием наркотиков Столичные следователи предъявили обвинение водителю такси, наехавшему на сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.

Футбол Александер Чеферин: «Поговорим с судьями, чтобы они останавливали матчи в случае проявлений расизма» Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что с арбитрами будет проведена беседа по поводу мер, которые они должны принять при проявлениях расизма во время игр.

Политика Путин освободил от должности прокурора КЧР Александра Терещенко Как сообщается на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации, президент подписал бумаги об освобождении от должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.