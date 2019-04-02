«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифеРИА Новости 11:12

с чего всё началось

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы.

Футбол «Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей 2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

Происшествия Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео Момент взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге попал на камеру автомобильного видеорегистратора.

Политика Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

Политика МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.

Политика Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.

Политика Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.

Общество Британский отель открыл уроки йоги с лемурами В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».

Армия и оружие В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив "Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

Здоровье Медведев посетил в Перми «бережливую поликлинику» Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил городскую клиническую поликлинику №2 в Перми, которая является пилотным участником проектов "Бережливая поликлиника" и "Новая поликлиника".

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Политика Трамп рассказал о позоре демократов из-за «российского дела» Президент США Дональд Трамп назвал позором намерения демократов провести новые расследования по "российскому делу".

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Происшествия В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.