Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифеРИА Новости 11:12
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Минимальная стоимость перевозки регистрируемого багажа для пассажиров «Аэрофлота», купивших билеты по безбагажным тарифам «Лайт», составит 2 тыс. руб. за место, следует из информации, опубликованной на сайте компании.РБК10:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Момент взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге попал на камеру автомобильного видеорегистратора.
Обновлено в 17:42
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Обновлено в 11:34
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии
Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.
Обновлено в 17:46
Культура
В конкурсе «Юная Мисс Россия 2019» победила девушка из Твери
30 марта в Москве известный художник-модельер Вячеслав Зайцев провел конкурс красоты.
Обновлено в 06:28
Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Общество
Британский отель открыл уроки йоги с лемурами
В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».
Обновлено в 13:50
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что любит золото
Обновлено в 18:42
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Обновлено в 17:30
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Медведев посетил в Перми «бережливую поликлинику»
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил городскую клиническую поликлинику №2 в Перми, которая является пилотным участником проектов "Бережливая поликлиника" и "Новая поликлиника".
Обновлено в 08:09
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика
Трамп рассказал о позоре демократов из-за «российского дела»
Президент США Дональд Трамп назвал позором намерения демократов провести новые расследования по "российскому делу".
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе
Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Общество
В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48