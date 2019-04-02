Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифеРИА Новости 11:12

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы.
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Минимальная стоимость перевозки регистрируемого багажа для пассажиров «Аэрофлота», купивших билеты по безбагажным тарифам «Лайт», составит 2 тыс. руб. за место, следует из информации, опубликованной
 на сайте компании.
РБК10:23

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