От себя лично и от всех граждан США, которым был причинен ущерб при схожих обстоятельствах, начиная с 1 января 2004 года, истцы требуют выплаты компенсации в размере около 7 тысяч долларов на пассажира на общую сумму, превышающую 3,6 миллиона долларов.

с чего всё началось

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«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию

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