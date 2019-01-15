От себя лично и от всех граждан США, которым был причинен ущерб при схожих обстоятельствах, начиная с 1 января 2004 года, истцы требуют выплаты компенсации в размере около 7 тысяч долларов на пассажира на общую сумму, превышающую 3,6 миллиона долларов.

с чего всё началось

Граждане США требуют придать иску статус коллективного, учесть все претензии американцев к «Аэрофлоту» с 2004 года и рассчитывают получить компенсацию в размере не менее $3,6 млн, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

В суд США подан иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн

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