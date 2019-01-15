Общество
Граждане США требуют придать иску статус коллективного, учесть все претензии американцев к «Аэрофлоту» с 2004 года и рассчитывают получить компенсацию в размере не менее $3,6 млн, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Коммерсантъ08:27
Оценить
57 человек отреагировали
с чего всё началось
От себя лично и от всех граждан США, которым был причинен ущерб при схожих обстоятельствах, начиная с 1 января 2004 года, истцы требуют выплаты компенсации в размере около 7 тысяч долларов на пассажира на общую сумму, превышающую 3,6 миллиона долларов.РАПСИ04:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено в 11:47
Общество
Суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку
Обновлено в 05:21
Общество
В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок
Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
Обновлено в 07:12
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
Обновлено в 06:44
Транспорт
ЦОДД призвал автовладельцев избегать поездок по Дмитровскому шоссе
Обновлено в 01:05
Общество
Губернатор Владимирской области решил сдавать в аренду свою резиденцию
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил сдавать свою резиденцию в аренду.
Обновлено в 09:36
Общество
Минпромторг просят запретить «девяток» яиц и «недолитр» молока
Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР) направил письмо в адрес министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, где просит установить четкую градацию расфасованных товаров.
Обновлено в 02:48
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Обновлено в 01:28
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Общество
Роспотребнадзор заявил, что не цензурировал комикс о Дэдпуле
В заявлении Роспотребнадзора говорится о том, что по закону ведомство не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз или консультаций о наличии или отсутствии в книгах призывов, пропаганды нацизма либо расизма или содержания нацисткой символики.
Обновлено в 03:54
Общество
Госдума поддержала меры против перекупщиков билетов
Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Обновлено в 06:28
Путешествия
Туроператоры назвали самое дорогое путешествие в 2018 году
Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дорогих туров, которые приобрели российские туристы в 2018 г. Всего в списке оказалось 15 путешествий по России и за границу.
Обновлено в 08:09
Общество
Названы страны с самыми красивыми женщинами
В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.
Обновлено в 12:13
Общество
Татарстан обошел Москву в рейтинге инновационных регионов России
Татарстан впервые занял второе место в рейтинге инновационных регионов России. Республика обошла Москву и уступила только Санкт-Петербургу.
Обновлено в 10:07