Происшествия
«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК 10:35
«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.
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Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя
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Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Происшествия
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Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
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Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
СК вменяет украинским военным 374 преступления против жителей Донбасса
Следственный комитет России вменяет украинским военнослужащим 374 эпизода преступлений против мирного населения юго-востока Украины, это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
Обновлено в 10:38
Хоккей
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Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".
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Финансы
Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП
Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
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Обновлено в 11:43
Общество
ФАН: арабские шейхи вербуют россиянок через соцсети для интим-услуг
Российские средства массовой информации обнаружили тайные биржи труда, где девушек вербуют для сексуальных услуг арабским шейхам.
Обновлено в 10:44
Финансы
Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет
70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина
«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
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Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
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Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
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Обновлено вчера в 18:12
Общество
Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет
«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
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В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
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