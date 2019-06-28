Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК 10:35

«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.
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«Аэрофлот» решил не отказываться от покупки еще 100 новых Superjet

Дождь11:15

«Аэрофлот» готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

РИА Новости10:32

«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100

Говорит Москва10:37

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

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«Аэрофлот» подтвердил готовность купить 100 новых SSJ100

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ТАСС10:31

«Аэрофлот» готов подписать до конца года контракт на поставку еще 100 SSJ-100

Интерфакс10:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Происшествия

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Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
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Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
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Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт "Апра" на территории присутствия российской национальной платежной системы "Мир", указывает Нацбанк.
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В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
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Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней

Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
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Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:14
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СК вменяет украинским военным 374 преступления против жителей Донбасса

Следственный комитет России вменяет украинским военнослужащим 374 эпизода преступлений против мирного населения юго-востока Украины, это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
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Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой

Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".
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Финансы

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
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Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
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Общество

ФАН: арабские шейхи вербуют россиянок через соцсети для интим-услуг

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Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет

70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
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Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
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Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
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Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
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Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

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Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет

«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
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Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
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В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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