Происшествия
«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК 10:35
«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году.
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«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.РБК10:35
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Происшествия
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