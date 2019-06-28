«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

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«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году.

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

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