«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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