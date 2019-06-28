Происшествия
«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi SuperjetИзвестия вчера в 11:07
Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100
Говорит Москвавчера в 10:37
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