Происшествия

«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi SuperjetИзвестия вчера в 11:07

Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

РБКвчера в 14:07

«Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100

Коммерсантъвчера в 12:46

«Аэрофлот» готов подписать до конца года контракт на поставку еще 100 SSJ-100

Интерфаксвчера в 10:52

«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100

Говорит Москвавчера в 10:37

«Аэрофлот» готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

РИА Новостивчера в 10:32

«Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на поставку ста SSJ-100 в этом году

ТАССвчера в 10:31

«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100

Телеканал 360°вчера в 11:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено вчера в 02:52
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Транспорт

Что нужно знать об услугах такси

Каждый человек, обращаясь в службу такси, имеет право рассчитывать на высокий сервис обслуживания.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки

Обновлено в 00:06
Футбол

Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»

Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

В Осаке началась встреча Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин проводит в субботу встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Самолет врезался в жилой дом в США

Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Финансы

Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов

На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 22:54
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом

В пятницу, 28 июня, в Японии на саммите «Большой двадцатки» состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 02:38
Автоспорт

Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике

Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Здоровье

Медики забили тревогу: гепатит передается через пирсинг и татуировки

Санкт-Петербург объявил об амбициозных планах — в следующем году здесь вылечат абсолютно всех детей и подростков, зараженных вирусным гепатитом С. По экспертным оценкам (точной статистики нет), в нашей стране детей с таким диагнозом не меньше 100 тысяч.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями, был единогласно поддержан всеми четырьмя фракциями.
Обновлено вчера в 05:52
Гаджеты

Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США

Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Конгрессмены США встретятся с Зеленским на Украине

Делегация конгрессменов США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством "Нафтогаза Украины" в рамках своего визита в эту страну с 30 июня по 1 июля, сообщает дипмиссия в "Фейсбуке".
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию.
Обновлено вчера в 19:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное