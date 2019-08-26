Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»Ведомости 06:28

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«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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«Аэрофлот» рассматривает возможность проведения IPO своей дочерней авиакомпании «Победа», заявил в интервью «Интерфаксу
» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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