Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»Ведомости 06:28
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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«Аэрофлот» рассматривает возможность проведения IPO своей дочерней авиакомпании «Победа», заявил в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.Коммерсантъ05:30
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