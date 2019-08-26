с чего всё началось

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Авто В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш» Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».

Политика Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.

Политика Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Космос Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

Политика Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7 Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по минским соглашениям.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Общество Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.

Футбол «Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Общество S7 объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» Компания S7 Group планирует объединить свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путём перевода парка и сотрудников.

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Гаджеты На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.

Происшествия В ДТП на КАД у въезда в Кронштадт пострадали двое детей В понедельник, 26 августа, стало известно, что в аварии на кольцевой автодороге на въезде в Кронштадт, о которой часом ранее в соцсети написали очевидцы, пострадали двое детей.

Происшествия Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

Политика МИД Азербайджана не признал выборы в Абхазии Азербайджан не будет признавать ни результаты, ни сам факт проведения президентских выборов в Абхазии, 26 августа сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Армия и оружие В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Политика В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Культура Петру Мамонову сделали операцию Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.