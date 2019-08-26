с чего всё началось

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Здоровье Краевой минздрав заявил о росте зарплат у врачей из Чайковского Информация о забастовке сотрудников скорой помощи не подтвердилась, хотя ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что из-за урезанной зарплаты сотрудники скорой могут оставить на линии только одну машину для экстренных случаев.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Культура Ростов покинул фестиваль Bridge of Arts В этом году международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts пройдет не в Ростовской области.

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Общество Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Технологии Запущен единый платежный сервис для рынка такси Сервис полностью решает проблему автоматизации платежей между агрегатором, таксопарком и водителем такси.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.

Политика В СПЧ готовят предложения по амнистии в связи с 75-летием Победы Два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовили в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ), заявил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.

Общество Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».

Происшествия В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.

Технологии Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Армия и оружие В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

Армия и оружие Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским» К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Шоу-бизнес Сын Верника вытер нос пятитысячной купюрой Фотография вызвала недовольство пользователей соцсетей Сын актера Игоря Верника Григорий сделал снимок, на котором вытирает нос купюрой номиналом пять тысяч рублей, фотография возмутила пользователей Instagram.