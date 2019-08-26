Экономика
Ведомости«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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Культура
Петр Мамонов хорошо перенес операцию
Петербургский дневник 08:04
Единоборства
Кузютина выиграла серебро чемпионата мира по дзюдо
Российская спортсменка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Токио.
Sport24.ru 08:23
Происшествия
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор
По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Армия и оружие
Инженерные войска СГ готовятся к совместным учениям
Маневры инженерных войск, пояснили в Минобороне, совпадают по времени с подготовкой к совместному оперативному учению вооруженных сил двух стран "Щит Союза-2019".
Российская газета 06:56
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Футбол
«Урал» обыграл «Сочи» в молодежном первенстве. Команды забили 8 голов
«Урал» обыграл «Сочи» в матче российского молодежного первенства. Команды забили восемь голов на двоих.
Sport24.ru 05:20
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Общество
Володин призвал не делать из директоров саратовских школ стрелочников
Володин подчеркнул, что на сегодняшний день 64 директора привлекли к административной ответственности за различные нарушения, но они фактически стали заложниками ситуации, когда средств на исполнение требований надзорных ведомств просто не выделили.
Регион 64 08:46
Культура
Максим Фадеев обрушился с критикой на современное ТВ
Экспресс газета 03:38
Происшествия
Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи
Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.
iReactor 08:39
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Армия и оружие
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru 07:52
Футбол
Медведев: «Плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца»
В минувшем сезоне команда Сергея Семака досрочно выиграла золотые медали РПЛ.
ProstoProSport 07:55
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Культура
В Москве презентовали сборник православной фантастики
По словам составителей, большинство писателей - участников проекта, не сговариваясь, подали возможные "вилки" в истории России в рассказах так, что страна либо становилась могучей православной державой с сильным влиянием Церкви на всю жизнь общества, либо утрата Церковью позиций ставила государство на грань катастрофы.
Интерфакс Религия 07:41
Общество
Умер старейший подводник России
В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
РИА Новости 08:06
Футбол
«Зенит» интересуется Клеманом Гренье
Полузащитник «Ренна» может покинуть команду до конца трансферного окна. 28-летний хавбек может перебраться в чемпионат России.
Еженедельник Футбол 02:57
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной
Адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:20
Технологии
МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения
В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.
Ferra 08:45
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Общество
Москвичей предупредили о первых заморозках
В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Мослента вчера в 01:40
Футбол
Бас Дост стал игроком «Айнтрахта»
«Айнтрахт» оформил трансфер нападающего «Спортинга» Баса Доста.
Спорт-Экспресс 08:37
Футбол
«Valera — Master of Puppets». «Ростов» поблагодарил Карпина за победу над «Рубином» песней группы Metallica
После игры на медиафасаде «Ростов-Арены» появилась надпись «Valera — Master of Puppets» с отсылкой к легендарной песне группы Metallica.
Матч ТВ 06:04