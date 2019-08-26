Экономика
Ведомости«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Футбол
Набабкин будет тренироваться по индивидуальной программе
Сообщается, что он будет работать по индивидуальной программе, при этом, о сроках возвращения в общую группу станет известно позже.
Газета.Ru 09:28
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Футбол
Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче подряд
Soccer.ru 05:15
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
News.ru вчера в 22:21
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
Выборы президента Абхазии прошли 25 августа, на данный момент идет подсчет голосов.
Московский Комсомолец 03:01
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«Я не паинька»: Подольская опубликовала фото в нескромном наряде
Телепрограмма 06:12
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15
Финансы
Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис
Очередной экономический кризис может нагрянуть из Азии. Протесты в Гонконге - это не локальная история, убеждены эксперты.
Газета.Ru 07:15
Футбол
Медведев: плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расположение клубов в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 08:54
Футбол
Слуцкий продемонстрировал сыну, как нужно читать рэп
Сын Леонида Слуцкого Дмитрий является рэп-исполнителем, который выступает под псевдонимом Leweight.
RT на русском 10:12
Космос
На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»
Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.
Российская газета 00:42
Футбол
СМИ анонсировали переход футболиста «Интера» в «Локомотив»
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время станет игроком «Локомотива», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
РБК 10:22
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Кино
Стало известно, кого сыграет Кит Харрингтон в новом фильме Marvel
Американский актёр Кит Харингтон, наиболее известный благодаря роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", в новом фильме Marvel примерит образ Чёрного рыцаря.
Life.ru 24 августа в 16:44
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Энергетика
Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%
На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента. Наиболее заметный рост был в Иркутской области и Тыве.
Российская газета 10:18
Политика
Путин освободил от должности посла России в Великобритании Яковенко
Посол России в Великобритании Александр Яковенко освобожден от должности.
Московский Комсомолец 05:38