«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублейRambler News Service вчера в 09:38

Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 2,857 млрд рублей (2,6877 рубля на акцию), говорится в материалах компании.

«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублей

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