Экономика
«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублейRambler News Service вчера в 09:38
Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 2,857 млрд рублей (2,6877 рубля на акцию), говорится в материалах компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 09:38
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия
Взрывы на заводе в Дзержинске — есть пострадавшие
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Общество
Многодетным семьям Петербурга подарили микроавтобусы
В субботу, 1 июня, в День защиты детей власти города подарили многодетным семьям пассажирские микроавтобусы.
Обновлено в 07:18
Футбол
Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 07:34
Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Пожилой мужчина заживо сгорел в домике на даче в Ленобласти
58-летний житель заживо сгорел при пожаре на даче в Кингисеппском районе. Сообщение поступило пожарным ночью1 июня.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Наука
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Общество
«Чистый город» Путинцева прекратил вывоз омского мусора
Обновлено в 04:22
Здоровье
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Хоккей
Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»
Обновлено в 07:03
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для России.
Обновлено вчера в 08:11
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено вчера в 12:05
Гаджеты
Apple может полностью отказаться от iTunes
Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Спартак» забавно отметил День защиты детей
Обновлено в 06:35