Экономика
«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублейRambler News Service 09:38
Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 2,857 млрд рублей (2,6877 рубля на акцию), говорится в материалах компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЕРП может выплатить дивиденды за 2018г только на «префы» со снижением в 4,6 раза
Интерфакс - Россия06:27
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика
Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом
По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Окаменелости 259 вымерших рыб найдены единым косяком
На плите ученые насчитали свыше 250 рыб вымершего вида Erismatopterus levatus.
Обновлено в 11:03
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Политика
МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕС
Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 08:58
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Общество
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Космос
NASA сняло на видео странные лучи из космоса
Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17
Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:34
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Экономика
В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей
В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Финансы
ВЭБ.РФ заработал прибыль по МСФО в I квартале
В I квартале 2019 г. резервы под ожидаемые кредитные убытки были восстановлены на 0,7 млрд руб. • Обязательства группы по состоянию на 31 марта 2019 г. составили 2,9 трлн руб. Снижение объема обязательств по сравнению с началом года составило 5,0% (- 154, 9 млрд руб.), что в основном связано с уменьшением задолженности перед банками.
Обновлено в 10:47
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Хоккей
Картер Эштон стал игроком рижского «Динамо»
Рижское «Динамо» объявило о заключении контракта с канадским нападающим Картером Эштоном.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов
Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
В Роструде работодателей призвали сокращать рабочий день в жару
Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару, пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральную службу.
Обновлено в 03:35
Общество
Власти Екатеринбурга назвали пять площадок, где могут построить храм
Власти Екатеринбурга представили список из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:15
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Экономика
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу
Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:31