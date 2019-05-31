Экономика

«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублейRambler News Service 09:38

Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 2,857 млрд рублей (2,6877 рубля на акцию), говорится в материалах компании.
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«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублей

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