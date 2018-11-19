Общество

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
РБК
09:55

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
РБК09:55

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«Аэрофлот» лишил привилегий журналиста Алешковского

РИА Новости12:12

«Аэрофлот» объяснил, почему лишил миль главу фонда «Нужна помощь» Алешковского

ТАСС10:03

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

РБК09:55

Источник: Д.Алешковский лишен накопленных миль за неоднократные оскорбления сотрудников «Аэрофлота»

Агентство Москва09:50

«Аэрофлот» лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях

Ведомости09:09

«Аэрофлот» лишил Митю Алешковского «платинового статуса» за его твит про авиакомпанию

Znak.com08:57

«Аэрофлот» лишил Алешковского платинового статуса за твит про гендиректора авиакомпании

Говорит Москва09:23
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Общество

Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Обновлено в 18:18
Здоровье

В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу

Ранее источники газеты «Известия» сообщали, что Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон.
Обновлено в 17:29
Транспорт

В Москве появилась первая двойная выделенная полоса

Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 17:46
Общество

В РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов

Обновлено в 17:20
Общество

В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

Обновлено в 16:41
Общество

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).
Обновлено в 18:05
Религия

Патриарху Кириллу исполняется 72 года

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во вторник, 20 ноября, исполняется 72 года.
Обновлено в 18:17
Погода

В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.
Обновлено в 14:49
Погода

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре в городе в среду и четверг, 21 и 22 ноября.
Обновлено в 13:22
Общество

Вузы запустили новогоднюю акцию для детей соотечественников в Сирии

Студенты СКФУ выступили с предложением к российским вузам собрать средства на новогодние подарки для детей наших соотечественников в Сирии и купить на них подарки.
Обновлено в 18:31
Общество

В Риме запретили наряжаться центурионом

В соответствии со вступившим в силу новым законом в Риме запрещено пить в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться центурионом, сообщает The Loсal.
Обновлено в 17:34
Транспорт

Власти Москвы не планируют сносить монорельс

Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 09:52
Общество

ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 15:39
Общество

Волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию

Десятилетняя школьница Виктория Горбачева из Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшейся на перекладине 31 раз за одну минуту.
Обновлено в 13:45
Транспорт

ВЦИОМ: россияне назвали самый опасный вид транспорта

Самым опасным видом транспорта, по мнению россиян, являются маршрутки.
Обновлено в 15:57
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