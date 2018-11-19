Общество

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
РБК
09:55

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
РБК09:55

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«Аэрофлот» лишил привилегий журналиста Алешковского

РИА Новости12:12

«Аэрофлот» объяснил, почему лишил миль главу фонда «Нужна помощь» Алешковского

ТАСС10:03

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

РБК09:55

Источник: Д.Алешковский лишен накопленных миль за неоднократные оскорбления сотрудников «Аэрофлота»

Агентство Москва09:50

«Аэрофлот» лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях

Ведомости09:09

«Аэрофлот» лишил Митю Алешковского «платинового статуса» за его твит про авиакомпанию

Znak.com08:57

«Аэрофлот» лишил Алешковского платинового статуса за твит про гендиректора авиакомпании

Говорит Москва09:23
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Общество

Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Обновлено в 16:44
Здоровье

В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу

Ранее источники газеты «Известия» сообщали, что Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон.
Обновлено в 16:19
Общество

Новые плацкартные вагоны показали изнутри

В интернете появилось видео, снятое изнутри новых плацкартных вагонов.
Обновлено в 16:24
Общество

В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

Обновлено в 16:41
Общество

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).
Обновлено в 14:57
Транспорт

В Москве появилась первая двойная выделенная полоса

Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 16:14
Погода

В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.
Обновлено в 14:49
Общество

Выставка «Пикассо & Хохлова» открывается в Пушкинском музее

Жизнь с Пикассо Выставка разделена на 11 разделов: "Муза и модель", "Меланхолия", "Смена декораций", "Материнство", "Поль", "На экране", "Корриды и распятия", "Эрос и Танатос" и др.
Обновлено в 16:50
Погода

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре в городе в среду и четверг, 21 и 22 ноября.
Обновлено в 13:22
Общество

ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 15:39
Транспорт

Власти Москвы не планируют сносить монорельс

Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 09:52
Транспорт

Россияне назвали самый опасный вид транспорта

Почти половина россиян — 47% — назвали самым опасным видом транспорта маршрутные такси.
Обновлено в 15:57
Общество

Волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию

Десятилетняя школьница Виктория Горбачева из Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшейся на перекладине 31 раз за одну минуту.
Обновлено в 13:45
Общество

Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах

Обновлено в 13:33
Общество

В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II

В Тюмени холдинг «Максим» представил на ежегодном мероприятии «Большой десертный бал» пирожные с изображениями членов семьи последнего русского императора Николая II.
Обновлено в 10:58
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